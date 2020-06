Le leader des réseaux sociaux Instagram expérimente actuellement 2 nouveaux outils sur sa plateforme afin de permettre aux créateurs de monétiser leurs contenus publiés via les IGTV et les Instagram Live.

Gagner de l’argent directement grâce aux IGTV et aux Instagram Lives

Les partenariats avec les marques ne seront plus les seuls générateurs de revenus pour les influenceurs. Instagram souhaite désormais payer les créateurs de contenu directement sur la plateforme. Pour cela, le réseau social teste 2 nouvelles fonctionnalités : la mise en place d’annonces publicitaires sur IGTV et un système de dons inséré aux directs Instagram.

Notez que ces nouveaux outils que souhaite lancer Instagram n’ont rien de nouveaux et existent déjà sur les plateformes de Youtube ou encore Twitch. En effet, Youtube partage déjà les gains publicitaires avec les créateurs de vidéos et Twitch offre déjà la possibilité de soutenir financièrement ses steamers via des badges payants.

Des publicités dans les IGTV

Lancé en 2018, l’outil IGTV permet aux utilisateurs de publier des vidéos bien plus longues que l’on peut visionner dans un onglet dédié sur le profil du créateur de contenu. La majeure partie du temps, un aperçu de la vidéo IGTV est publié sur le feed habituel du profil. Afin de regarder la vidéo dans son intégralité, il suffit de cliquer sur l’aperçu et une boîte d’information nous invite à visionner l’IGTV en entier. Les annonces publicitaires apparaitront à ce niveau là. Elle ne dureront pas plus de 15 secondes. 55% de l’argent généré par la publicité iront directement dans les poches du créateur. Ce pourcentage est tout à fait raisonnable compte tenu de ce qui est déjà fait sur Youtube.

Les États-Unis sont les premiers à expérimenter cette nouvelle fonctionnalité pour ensuite être disponible par les utilisateurs du monde entier.

Achat de badges durant les Lives Instagram

Force est de constater que durant le confinement, les lives Instagram ont fait fureur auprès des internautes. Les influenceurs s’y sont d’ailleurs donnés à coeur joie ! Instagram indique une augmentation de 70% de ses vues sur son service Live aux mois de février et mars.

Désormais, Instagram proposera aux utilisateurs d’acheter des badges lors de la diffusion d’un Live. Il seront au nombre de 3 et chacun de ces badges correspondra à un montant bien précis : 0,99$, 1,99$ ou 4,99$. La somme totale de ces badges sera reversée à l’utilisateur à l’origine du Live.

Cette fonctionnalité n’est bien évidemment pas encore disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Mais vous pouvez profiter de cette fonctionnalité dès maintenant en remplissant ce formulaire.