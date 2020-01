Instagram s’inspire de TikTok et annonce deux nouveautés majeures sur Boomerang : 3 nouveaux effets (SlowMo, Echo et Duo) et la possibilité de rogner un Boomerang.

Instagram continue de développer ses Stories et s’attaque cette fois-ci à la fonctionnalité Boomerang. En effet, la plateforme vient d’introduire un certain nombre d’outils créatifs visant à faciliter l’édition et l’ajout d’effets sur les vidéos Boomerang. Au programme : l’arrivée de 3 nouveaux effets et la possibilité de modifier la longueur de votre vidéo. Ainsi, vous pouvez désormais réaliser un Boomerang :

– Ralenti : vitesse de la vidéo divisée par deux

– Écho : effet de flou qui apporte du mouvement à la vidéo

– Duo : rembobine la vidéo un effet un peu rétro

Une trame, située en bas de l’écran, vous permet également de raccourcir votre vidéo Boomerang en supprimant certaines secondes au départ ou à la fin. Ces nouveautés ne sont pas sans rappeler les possibilités offertes par TikTok.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo Boomerang has new creative twists that’ll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL — Instagram (@instagram) 10 janvier 2020

Comment utiliser les nouveautés Boomerang sur Instagram ?

Pour accéder à ces nouveautés, rien de plus simple :

– Ouvrez l’appareil photo Instagram.

– Sélectionnez l’onglet Boomerang.

– Filmez votre vidéo.

– Appuyez sur l’icône « Infini/Boomerang » en haut de l’écran.

– Changez d’effet ou modifiez la longueur de votre Boomerang.

Si vous n’y avez pas accès, pensez à mettre à jour l’application Instagram !