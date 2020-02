Le programme Stand up, en partenariat avec La Fondation des femmes, l’ONG Hollaback! et Loreal Paris a fait appel à de nombreuses influenceuses pour sensibiliser au harcèlement de rue.

Stand Up est un programme de formation créé en partenariat avec L’Oréal Paris, l’ONG Hollaback! et la Fondation des Femmes. Son but ? Prévenir le harcèlement de rue et créer un environnement de respect et de sécurité pour tous.

Pour cela, la programme a mis en place la méthode 5D (Distraire, Dialoguer, Déléguer, Documenter et Diriger). Il s’agit alors d’un ensemble d’outils clairs, adaptables et approuvés par des experts, qui réduisent la prévalence du harcèlement de rue. Cela vous donne également des clés pour intervenir en toute sécurité.

Ce programme vise donc à former un million de personnes à devenir « Upstanders ». Le message est clair : le harcèlement de rue est intolérable.

Des influenceuses mobilisées contre le harcèlement

Pour donner de la visibilité à cette campagne, Stand Up a fait appel à des influenceuses. On retrouve entre autres Horia, Shera, Nadia Richard, Laura Calu et Juliette Tresanini. Ces dernières sont reconnaissables par leur photo de profil représentant le logo Stand Up. Un homme participe également au programme : Tristan Lopin.

Sur leur profil, la même vidéo. On y voit alors des femmes parler de leur expérience de harcèlement. Une vidéo poignante que nous vous invitons à visionner.