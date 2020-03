Réseau social tout récent, TikTok a vu émerger ces dernières années de nombreux influenceurs sur sa plateforme. Grâce à la viralité de leurs vidéos, certains sont rapidement devenus très connus. Et la célébrité va souvent de pair avec la richesse. Baby Ariel, Lea Elui, Jiffpom… Découvrez qui sont les influenceurs de TikTok les plus riches !

TikTok : une émergence de nouveaux talents

Sur TikTok, l’algorithme est bien différent des autres réseaux comme Instragram ou encore YouTube. Il est donc assez facile de publier du contenu qui devient viral. Bien sûr, de nombreuses célébrités, chanteurs, acteurs, ou danseurs, sont présents sur TikTok.

Mais on y retrouve également de nouveaux influenceurs. Ces derniers ont percé exclusivement sur TikTok à la suite de l’avènement de cette application qui plaît tant aux jeunes.

Et parmi eux, certains sont devenus très riches uniquement grâce à leurs vidéos.

Des influenceurs riches grâce à TikTok

Difficile d’imaginer que par une simple vidéo de 15 secondes, on peut devenir riche et célèbre. Et pourtant, c’est ce qui est arrivé à plusieurs utilisateurs de TikTok, devenus de vrais influenceurs. Après une publication du site Online Casino, on connaît désormais les salaires des plus riches d’entre eux.

La tête d’affiche est Loren Gray. Cette dernière toucherait 175 000 dollars par vidéo postée sur TikTok. Elle est suivie de près par Baby Ariel qui gagne, quant à elle, 150 000 dollars par post. Enfin, Jacob Sartorius ne reçoit pas moins de 105 000 dollars par publication.

Mais les Américains ne sont pas les seuls à percer. La France aussi a son lot de talents, avec notamment l’influenceuse Lea Elui, qui touche 50 000 dollars par vidéo.

Et les animaux aussi peuvent connaître le succès sur TikTok. En effet, Jiffpom, un adorable petit chien, rapporte 100 000 dollars à ses maîtres pour chaque clip publié. Plutôt pas mal, non ?