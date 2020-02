Influence4You, agence et plateforme d’influence marketing, a lancé sa nouvelle signature « Influence you’ll like ». Mais ce n’est pas tout ! Influence4you propose également un nouveau module de détection multi-critères des influenceurs sur Instagram, YouTube et TikTok.

Influence4You, c’est avant tout l’histoire de deux frères, Stéphane et Sébastien Bouillet, qui décident de créer une agence et plateforme d’influence marketing en 2012. Aujourd’hui, ils ont réalisé plus de 5000 campagnes en Europe. Pour fêter ça, Influence4You change sa signature de marque et fait la chasse aux influenceurs.

La nouvelle signature « Influence you’ll like »

Après huit années de métier, Stéphane et Sébastien Bouillet ont souhaité réaffirmer leur vision de l’influence. Quelle est cette vision ? Un marketing d’influence à la fois respectueux des bonnes pratiques (transparence, gestion des droits des influenceurs…), simple et surtout qui apporte des résultats aux annonceurs.

« La signature « Influence4You, INFLUENCE YOU’LL LIKE » est apparue comme une évidence pour nous. Vous allez aimer faire de l’influence avec nous », déclare Stéphane Bouillet.

On reconnaît bien évidemment le clin d’œil avec « like » qui traduit à la fois des résultats (engagement) et un plaisir de travailler avec l’agence. Enfin, la redondance de “INFLUENCE” et “YOU” rappelle bien l’identité de la plateforme d’influence marketing. Cette signature a été accompagnée d’une refonte graphique réalisée par Marion Lesaigle, directrice artistique de l’agence.

« On garde le logo actuel, qui est clair et lisible, ainsi que le rose dominant, et on ajoute deux couleurs plus pops qui invitent à la créativité et à l’innovation. Au-delà de la technologie, l’influence est une histoire d’individus, de passion et de création, et nos nouvelles couleurs sont là pour souligner cette idée », explique Marion.

Le nouveau module de détection des influenceurs sur TikTok

Influence4You a également développé son moteur de recherche d’influenceurs. Vous pouvez désormais effectuer une recherche multicritères plus approfondie sur TikTok (mais aussi sur Instagram et Youtube).

« Au-delà des millions de data, ce qui compte, c’est l’ergonomie de la recherche d’influenceurs, qui intègre la mutualisation de l’intelligence collective des marques. Nous avons complètement refondu cette partie, avant tout pour que nos chefs de projets gagnent 80 % de productivité sur cette partie de leur métier », déclare Stéphane Bouillet.

En bref, une solution ergonomique, simple et performante. Que demander de plus ?