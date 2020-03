Influence4You, la plateforme d’influence marketing de référence en France, établit un partenariat stratégique avec Linkalyze pour intégrer l’analyse et la recherche d’influenceurs LinkedIn sur sa plateforme. Il s’agit donc la toute première plateforme à proposer une solution complète d’influence BtoB et BtoC.

Influence4You, c’est avant tout l’histoire de deux frères, Stéphane et Sébastien Bouillet, qui décident de créer une agence et plateforme d’influence marketing en 2012. Aujourd’hui, ils ont réalisé plus de 5 000 campagnes en Europe. Et l’agence ne compte pas s’arrêter là ! En effet, Influence4You s’associe à l’outil d’analyse Linkalyze et intègre ainsi LinkedIn à ses offres.

“Nous pensons que l’influence BtoB va fortement se développer dans les prochains mois. En s’associant avec Linkalyze (le spécialiste de la data sur LinkedIn), nous allons pouvoir proposer en avant première des profils d’influenceurs à destination de nos clients marques BtoB ou agences de ces marques, et gérer facilement leurs campagnes. C’est d’ailleurs très complémentaires aux campagnes que nous avions déjà sur Twitter et blog. Cela nous permettra de proposer une offre complète à destination des professionnels.”

L’objectif de ce partenariat est de permettre aux entreprises BtoB d’accéder aux avantages de l’influence marketing. Il permettra également aux clients BtoC de communiquer d’une façon différente en passant par des professionnels.

Ce service sera disponible dès avril et proposé en Béta privée. Les fonctionnalités seront les suivantes :

– Recherche d’influenceurs thématiques

– Gestion de campagnes d’influence (avec ou sans rémunération des influenceurs)

– Identification de la qualité des audiences des influenceurs (niveau d’engagement, localisation…)

– Définition d’un prix moyen du post selon la qualité et le niveau d’engagement de l’audience de l’influenceur