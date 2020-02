Influence4You remporte le prix d’or du magazine Stratégies et le Grand Prix Stratégie de la communication d’engagement pour sa campagne contre les féminicides #LeFeminicideDansLaLoi. Cette dernière a été réalisée pour l’ONU Femmes France en collaboration avec GloryParis et S2R Starbrand.

ONU Femmes France, soutenue par Gloryparis, Influence4You et S2R Starbrand, souhaitait mobiliser l’opinion générale pour faire reconnaître le « féminicide » dans le droit pénal français. Le 5 février, #LeFeminicideDansLaLoi a reçu une double consécration par le magazine Stratégie. En effet, la campagne a reçu le Trophée Or pour la catégorie communication d’intérêt général et le Grand Prix Stratégies de la communication d’Engagement. Retour sur cette opération à la cause noble !

Comment mobiliser l’opinion publique ?

Gloryparis est parti d’un constat glaçant. Et si la disparition d’influenceuses sur les réseaux sociaux pouvait davantage émouvoir et faire de bruit que le décès d’une femme sous les coups de son (ex-)compagnon ?

De là est né l’idée de #LeFeminicideDansLaLoi. La campagne s’est déroulée sur les réseaux sociaux du 20 au 22 novembre 2019. Influence4You a alors pris en charge tout le volet influence, sa spécialité. Ce sont au total plus de trente influenceurs qui ont été mobilisés. Leur rôle ? Mettre en veille leur compte Instagram pendant 2 jours avec un message énigmatique : la date de création et de fermeture de leur compte.

Des artistes se sont également engagés pour l’occasion. L’agence musicale S2R Starbrand a alors pris le relai. Jain, Angèle, Natasha St Pier, Aome, Clara Luciani, Bilal Hassani… Ils ont tous relayé le dispositif auprès de leur communauté respective.

Enfin, l’agence de relation presse L’Atelier des Idées s’est occupé du relais médiatique du dispositif. Au programme : affichage, presse, digital, radio et Twitter.

Les résultats de la campagne contre les féminicides soutenue par Influence4You

On peut dire que la campagne a eu un véritable succès ! La preuve en chiffres :

– Plus de 4,9 millions d’impressions sur les réseaux sociaux

– Plus de 6,5 millions de reach

– Un taux moyen d’engagement 5 fois supérieur aux taux constatés sur les réseaux sociaux