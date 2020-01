La chaîne Gossip YouTube France fait trembler les Youtubeurs de la scène française. Toujours à l’affût des dernières nouveautés, le compte est une mine d’or de potins et de scoops en tout genre. Zoom sur ce mystérieux « Gossip YouTube » !

Gossip YouTube a ouvert sa chaîne il y a de cela un peu plus d’un an, en juillet 2018 plus exactement. 23 vidéos et quelque 223 000 abonnés plus tard, la chaîne est devenue un incontournable du YouTube Game. Le concept ? Enquêter, analyser et dévoiler les plus gros potins concernant les influenceurs. Je quitte Trash, Le procès d’Emmacakecup, les couples de Youtubeurs… tant du sujets passés au crible par la chaîne.

Vous l’aurez donc compris, sur Gossip YouTube France, on parle potins, rumeurs, et youtubeurs ! Aujourd’hui, aucune information n’a été révélée concernant l’identité de la personne qui tient cette chaîne. Toutefois, Johan Fontic, ancien journaliste au magazine Public, a réussi à décrocher une interview avec le mystérieux créateur de contenu.

On y apprend ainsi l’origine de la chaîne qui n’est pas sans rapport avec la série Gossip Girl. En effet, le principe est le même : révéler au grand jour ce que la communauté très fermée de YouTube se donne tant de mal à cacher.

« Quand j’ai vu la série Gossip Girl et que j’ai vu le principe, je me suis dit le principe est génial donc pourquoi pas le transposer à YouTube et révéler les choses que les Youtubeurs veulent cacher, mais que les abonnés méritent de savoir. »

Le créateur s’impose tout de même des limites afin de ne pas empiéter outre mesure sur la vie privée des stars d’Internet.

« Je rappelle les limites de GY : famille, adresse et orientation sexuelle. »

Voici un extrait des vidéos présentes sur sa chaîne YouTube.