Tous les médias utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux pour toucher une audience plus jeune. Néanmoins, nombreux sont ceux à oublier TikTok, une plateforme qui a pourtant le vent en poupe avec 800 millions d’utilisateurs. Le magazine Gala a récemment débarqué sur TikTok et ne le regrette pas !

TikTok : le réseau où il faut être

Actuellement, ce sont plus de 6,5 millions de Français qui utilisent TikTok. De nombreuses stars sont passées sur cette application, et des influenceurs y ont même fait leur apparition.

Pour rappel, le concept est ultra simple. Il s’agit de poster des vidéos de 15 secondes selon les différentes tendances et les nouveaux challenges proposés par la plateforme. Danse, musique, play-back, humour… On peut y trouver de tout !

Les jeunes sont particulièrement actifs sur ce réseau, et c’est pourquoi les médias plus traditionnels commencent à s’y diriger. L’objectif est d’étendre leur audience et de cibler un nouveau public. C’est en tout cas le pari qu’a pris le magazine people Gala !

La vie des peoples sur TikTok grâce à Gala

Le magazine Gala, présent sous le nom @gala.fr sur TikTok, ne compte pas moins de 700 000 abonnés. Ses vidéos permettent aux abonnés d’avoir accès aux coulisses des événements où vont les stars et de se sentir plus proches d’elles.

Les posts peuvent ainsi mettre en avant ce qui se passe lors de la Fashion Week ou du Festival de Cannes. Cela permet aux internautes de voir les célébrités qu’ils admirent autrement que devant une caméra de cinéma. Elles sont plus naturelles, plus authentiques.

On peut dire que le succès est au rendez-vous pour Gala, avec parfois jusqu’à 8 millions de vues pour une vidéo. On espère voir d’autres magazines débarquer prochainement sur la plateforme !