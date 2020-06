Depuis le 29 mai, TikTok vous offre la possibilité de gagner de l’argent très facilement. Il vous suffit juste d’apporter de nouveaux utilisateurs à l’application. On vous explique tout !

Un nouvel utilisateur, 5 euros dans votre poche

Le mois dernier, TikTok enregistrait plus de 2 milliards d’utilisateurs à son compteur. Bien que ce nombre donne le vertige, cela n’est visiblement pas encore suffisant pour le réseau social chinois!

TikTok lance alors un programme de parrainage qui s’achèvera le 30 juin. Le principe est simple : lorsque vous ouvrez l’application, un petit autocollant s’affiche en haut à gauche de votre écran. C’est ici que ça se passe ! Dès que votre inscription au programme est faite, un code de parrainage vous est donné. Vous avez ensuite 5 jours (durée de validité du code) pour convaincre votre entourage de télécharger l’application et d’ouvrir un compte TikTok. Dès qu’un nouvel utilisateur rejoint la plateforme et renseigne votre code de parrainage, vous empochez 5000 étoiles, soit cinq euros. L’activité de ce nouvel utilisateur vous fait aussi gagner de l’argent : lorsque celui-ci visionne des vidéos pendant plus de 3 minutes chaque jour par exemple.

Une fois par semaine, vos étoiles empochées sont converties en euros et la somme gagnée vous est reversée sur votre compte PayPal. Il faut cependant avoir minimum 800 étoiles pour pourvoir toucher l’argent.

Même le nouvel utilisateur parrainé peut gagner de l’argent même si la somme reste assez dérisoire il faut le dire. La lecture des conditions d’utilisation lui rapporte 2 centimes, quant au téléchargement d’une photo de profil, 3 centimes de gagné !

Bien entendu, seuls les utilisateurs de plus de 18 ans peuvent y participer, le processus de parrainage étant rattaché à un compte PayPal.

Alors si vous souhaitez gagner un peu d’argent de poche, devenez recruteur chez TikTok !