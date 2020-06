On vous aura prévenu, la mode part à l’assaut de TikTok ! C’est au tour de la marque italienne FURLA, célèbre pour ses sac à mains, de lancer son compte TikTok officiel !

Et une chose est sûre, la marque ne fait pas les choses à moitié ! À l’occasion de la sortie de son nouveau sac Metropolis de Furla, elle fait appel à Elisa Maino, star incontournable de TikTok, pour en assurer la promotion.

Un partenariat exclusif

Qui dit sac exceptionnel, dit campagne exceptionnelle! Pour promouvoir au mieux le petit nouveau Metropolis de Furla, quoi de mieux que de faire appel à l’une des influenceuse les plus en vogue sur TikTok! Avec ses plus de 5 millions de followers et ses plus de 623 millions de mentions J’aime sur ses vidéos TikTok, la marque Furla a ainsi misé sur Elisa Maino.



Elisa Maino a ainsi lancé une chorégraphie spéciale avec une musique originale. En utilisant le hashtag #furladance, sa communauté toute entière pourra exprimer sa créativité et participer elle-aussi à ce beau projet alliant mode, danse et surtout joie ! L’objectif étant de célébrer ensemble le renouveau du Furla Metropolis, un des sacs iconiques de la marque relancé dans un nouveau design avec des formes arrondies et des teintes vibrantes et monochromes.

Une stratégie gagnante

La couleur est à Furla ce que le son est à TikTok : son ADN !

Le Furla Metropolis est devenu un sac emblématique au sein de la Maison italienne, très apprécié par les jeunes femmes dynamiques et avides de voyages. Et on ne le répétera jamais assez, TikTok est le réseau social qui fait fureur auprès des jeunes.