Depuis le 28 février, la série japonaise « Followers » a débarqué sur Netflix. Réalisée par Mika Ninagawa, elle offre une critique d’Instagram, et plus largement de la course à la popularité sur le web.

« Followers » sur Netflix : la réalité d’Instagram

La série « Followers » a choisi de se focaliser sur un point de vue féminin. On y suit Natsume, une jeune femme japonaise qui souhaite par-dessus tout devenir actrice professionnelle. Mais la réalité est tout autre, puisqu’elle enchaîne les petits boulots et ne fait que remplacer des modèles en retard à leurs shootings.

Natsume persévère malgré tout et se rend à des soirées mondaines pour y donner sa carte de visite et récolter des contacts. Jusqu’au jour où elle reçoit une mention sur Instagram. Un événement anodin en apparence, qui va pourtant changer sa vie et la faire connaître. Bonne ou mauvaise chose ? La série est là pour vous le faire découvrir…

Visibilité et popularité à tout prix

« Followers » n’est pas la première série à traiter de la course aux likes et aux abonnés. Les réseaux sociaux et leurs dérives ont inspiré bien d’autres séries et films, notamment sur Netflix. Mais « Followers » est la première série à se consacrer à l’univers d’Instagram.

L’objectif de ce programme est de montrer l’envers du décor des réseaux sociaux. Les vraies personnes s’effacent pour ne devenir que des chiffres. Les influenceurs sont sans cesse soumis au regard de leurs abonnés… et de leurs critiques.

Commentaires négatifs, bad buzz, superficialité… Natsume va découvrir quel est le prix à payer pour être connue et reconnue. Et si les débuts sur Instagram peuvent sembler être une véritable idylle, la chute risque d’être violente.

Disponible dès à présent sur Netflix !