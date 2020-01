Florence Porcel, la vulgarisatrice scientifique aux 91 900 abonnés, vient d’annoncer la fermeture de son compte YouTube. La vidéaste préfère désormais se concentrer sur d’autres projets.

La nouvelle est tombée le 21 décembre 2019 sur Twitter ! Florence Porcel, originaire de Châlons-en-Champagne, ferme sa chaîne YouTube sur laquelle elle réalisait jusqu’alors des vidéos scientifiques.

Et c’est donc la dernière vidéo de ma chaîne… Encore merci à toustes pour cette incroyable aventure ❤️ https://t.co/3MujdyDQGo — Florence Porcel (@FlorencePorcel) 21 décembre 2019



La raison évoquée ? Une envie d’autres choses, notamment de remonter sur les planches. Ses 91 900 abonnés ont, bien évidemment, été très peinés par cette annonce…

Merci pour tout ton merveilleux boulot, tu laisseras un gros vide. Je t’embrasse fort ! 💛 — Charlie Danger (@revuesdumonde) 21 décembre 2019

Bien qu’annoncé, ça fait bizarre

Toutes ces vidéos depuis plusieurs années qui m’ont appris, fait rire, émerveillé, ému…

Bravo, merci, pour tout le temps et l’énergie que t’as mise dans ce projet

Ça sera toujours un grand plaisir de suivre ton travail sur les autres supports ❤ — Helios the brown sugar (@HELIIOooOooOs) 21 décembre 2019

Si les vidéos restent disponibles sur sa chaîne YouTube qui n’est pas supprimée, Florence n’en postera plus de nouvelles. Ainsi, elle indique en description de son compte : « Cette chaîne est désormais fermée ! Merci à tous et à toutes de l’avoir regardée et soutenue pendant toutes ces années !« .

Vous pouvez néanmoins la retrouver et suivre ses nouvelles aventures sur Twitter (@FlorencePorcel), Facebook (La galaxie de Florence Porcel) ou encore Instagram (@iamflorenceporcel). Et si vous ne la connaissiez pas déjà, il est encore temps de découvrir son univers d’actrice, autrice et animatrice.