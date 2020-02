Instagram serait-il sur le point de revenir au fil d’actualité chronologique inversé, disparu en 2016 ? C’est bien possible ! On vous en dit plus au sein de cet article.

Certains rêvent du retour à l’affichage chronologique d’Instagram disparu en 2016. Leur rêve serait-il sur le point de se réaliser ? C’est ce qu’on dirait ! Instagram semble avoir entendu les demandes de ses utilisateurs. En effet, le réseau social teste actuellement un outil permettant d’afficher les publications les plus récentes. La nouvelle fonctionnalité prendra alors la forme d’un onglet proposant de consulter les dernières photos ou vidéos.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020