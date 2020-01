Facebook abandonne (en partie) le projet d’intégrer des publicités sur WhatsApp. En effet, l’équipe de recherche en charge de la monétisation de la messagerie vient d’être dissoute… Le projet, initialement prévu cette année, semble donc repoussé.

Il y a quelque temps, Facebook annonçait sa volonté de monétiser le populaire service de messagerie WhatsApp. Le projet devait alors voir le jour cette année. Mais, selon le Wall Street Journal, Facebook a fait machine arrière ! En effet, le réseau social aurait dissous l’équipe de recherche en charge d’intégrer les publicités dans WhatsApp et supprimé le code d’affichage des annonces publicitaires.

L’abandon ne serait toutefois pas complet. Selon le quotidien américain, Facebook envisage toujours d’introduire les publicités dans les Statuts à la manière des Stories Instagram. Cette fonctionnalité devrait donc faire ses débuts courant 2020.

À plus long terme, la monétisation concerna des fonctionnalités liées à la communication et l’interaction entre des entreprises et leurs clients.

Rappelons que ce projet de monétisation n’a pas été plébiscité par l’ensemble des membres de WhatsApp. En 2018, Jan Koum (co-fondateur de la messagerie) a démissionné, car intégrer de la publicité dans l’application ne correspondait pas à sa vision. De son côté, Brian Acton (autre cofondateur de WhatsApp) a quitté la société, un peu plus tard, citant là aussi un problème avec l’ajout de publicité.