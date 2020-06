Facebook ne cesse d’innover pour offrir à ses utilisateurs une expérience optimale. Le géant californien propose déjà 3 services de messagerie avec WhatsApp, Instagram et Messenger, et souhaite à présent les connecter. En effet, Facebook teste en interne un prototype qui permettrait de discuter avec un utilisateur de Messenger depuis l’application Instagram.

Facebook compte ainsi consolider l’interconnexion de sa petite famille d’applications en permettant aux utilisateurs de ces applications d’échanger des messages même s’ils n’utilisent pas le même service. Nous pourrions donc envoyer un message via Messenger à un ami qui lui pourra répondre via Instagram. Et inversement!

Le prototype est encore en plein test en interne même si des utilisateurs ont déjà découvert cette nouvelle ambition de Facebook. Un certain Alessandro Paluzzi a publié sur Twitter une capture d’écran où l’on voit un onglet Messenger dans l’application Instagram. Cette information a ensuite été relayée par le pro’ des réseaux sociaux Matt Navara. Instagram n’a pas eu d’autres choix que d’expliquer tout ceci aux internantes via un commentaire sur Twitter :

As we’ve mentioned before, we’re working on making our messaging services work across our apps. This is an early prototype, which we aren’t testing externally.

— Instagram Comms (@InstagramComms) June 3, 2020