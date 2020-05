Décidément, Facebook n’a pas fini de nous surprendre! En lançant « Instagram Shop », le géant californien entend révolutionner notre façon de shopper sur le web. Une innovation qui concernera d’abord les États-Unis pour ensuite être appliquée au monde entier.

Découvrir des produits et marques autrement

La découverte et l’achat de produits se feront désormais directement via Instagram! Comme nous l’explique Facebook, « les utilisateurs pourront s’inspirer des collections du compte Instagram @shop, parcourir les sélections de leurs marques et créateurs préférés, filtrer par catégories comme la beauté et la maison, et acheter les looks qu’ils aiment, le tout au même endroit. »

Si pour l’heure Instagram Shop viendra s’ajouter à Instagram Explore, Facebook ajoutera courant de l’année un nouvel onglet « Boutique » dans la barre de navigation, afin de pouvoir accéder à Instagram Shop en un seul clic.

Acheter en plein live Insta, on dit oui !

Plus que jamais, Instagram est devenu le support de communication par excellence, marques et influenceurs ne pourront dire le contraire! On a tous déjà fait du lèche vitrine devant notre portable pendant un live Insta sans pouvoir passer directement à l’acte d’achat. Et c’est là que Facebook intervient : il sera désormais possible d’effectuer un achat de produits en temps réel sur un Live. « Ces produits seront affichés au bas de la vidéo pour que les gens puissent facilement cliquer dessus afin d’en savoir plus avant de passer à l’acte d’achat. »

En instaurant ce nouveau mode d’achat, Facebook souhaite également soutenir les petites entreprises et ainsi contribuer à leur santé financière.