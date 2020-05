Facebook créée l’interface de commerce unifiée “Facebook Shops” disponible à la fois sur Facebook et Instagram avec comme objectif de faciliter le commerce en ligne. De quoi s’agit-il exactement? On vous explique tout !

Le commerce en ligne simplifié

160 millions, c’est le nombre d’entreprises dans le monde qui utilisent aujourd’hui l’écosystème Facebook (Instagram, WhatsApp, Messenger) pour développer leurs activités commerciales et se connecter à leurs clients. Avec Facebook Shops, le mastodonte californien souhaite ainsi renforcer et fluidifier l’inéluctable digitalisation du commerce mondial. Toutes les entreprises, quelles qu’elles soient, pourront bénéficier de ce nouveau service.

La marque Octobre Éditions est la première marque en France à se lancer dans l’aventure de Facebook Shops. Elle utilise Facebook Shops sur Instagram et sur Facebook pour promouvoir sa collection estivale. Vous pouvez d’ores et déjà aller tester par vous-même la nouvelle fonctionnalité offerte par Facebook Shops, rubrique « Boutique » sur le compte Facebook de la marque.

Des boutiques directement sur Facebook et Instagram

Comme nous l’explique le leader mondial des réseaux, “Facebook Shops permet aux entreprises de créer facilement une boutique unique en ligne accessible par les clients à la fois sur Facebook et sur Instagram. Grâce à une mise en place simple et surtout gratuite, les entreprises peuvent choisir les produits qu’elles souhaitent mettre en avant dans leur catalogue et personnaliser l’aspect et la convivialité de leur boutique selon leur image de marque. Ainsi, tout vendeur, quelle que soit sa taille, peut mettre son entreprise en ligne et entrer en contact avec les clients où et quand cela lui convient.”

Les clients retrouveront ces boutiques en ligne sur la page Facebook de la marque ou sur son profil Instagram. C’est à eux que revient le choix de passer commande soit sur le site de l’entreprise soit directement sur l’application. Facebook Shops permet aussi de contacter l’entreprise par le biais de WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct pour poser des questions, suivre les livraisons,…