Le Fonds pour le Civisme en Ligne de Facebook France lance un second appel à projets. L’objectif ? Identifier et soutenir les initiatives qui éduquent au numérique responsable et développent l’esprit critique. Vous pouvez remporter jusqu’à 200 000 euros. Alors, foncez !

Pour la deuxième année consécutive, le Fonds pour le Civisme en Ligne de Facebook France soutient, à hauteur d’un million d’euros, des projets qui contribuent à faire d’Internet un espace respectueux et sûr. Les trois piliers ? Promouvoir l’esprit critique, lutter contre le cyberharcèlement et lutter contre les discours haineux.

Un comité d’experts indépendants répartit alors le financement entre 2 catégories de dotations :

– Le « Grand Prix » avec une dotation allant jusqu’à 200 000 euros.

– Les « Prix Projets » (pour les trois piliers évoqués précédemment) avec une dotation allant jusqu’à 100 000 euros par projet.

Les lauréats sont ensuite accompagnés dans la concrétisation de leurs projets durant une année. En 2019, le Fonds pour le Civisme en Ligne a ainsi soutenu 12 initiatives. On peut citer, entre autres, les podcasts YESSS d’Urban Prod, qui sensibilisent au harcèlement sexiste et qui comptabilisent aujourd’hui plus de 500 000 écoutes. La boîte à outils numérique développée par l’entreprise Ed Tech TRALALERE a également fait partie des projets fiancés. Aujourd’hui, 120 000 jeunes se forment contre les fake news grâce à cet outil. Enfin, l’association CIVIC FAB accompagne plus de 180 jeunes grâce au programme à travers la création de courts-métrages qui déconstruisent les discours de haine.

Le Grand Prix de cette 2e édition récompensera le développement de l’esprit critique

Cette année, le Grand Prix soutiendra une association qui favorise « le développement de l’esprit critique et l’éducation au numérique responsable« . Il récompensera ainsi l’initiative qui permettra aux jeunes de faire des choix responsables et éclairés sur Internet.

« Internet est devenu un espace public utilisé par tous, où chacun peut s’exprimer librement, se mobiliser, s’informer, et participer au débat public. Tout comme nous avons des cours d’éducation civique sur les bancs de l’école, nous sommes convaincus qu’il nous faut également sensibiliser au bon usage des outils numériques afin de préserver ce qu’Internet offre de meilleur. », Laurent Solly, Vice-Président de Facebook en Europe du Sud.

Facebook versera 300 000 euros d’aide à la pérennisation des projets lauréats de l’édition 2019

Pour renforcer et pérenniser les actions engagées en 2019, le Fonds pour le Civisme en Ligne poursuit son engagement. Pour ce faire, le comité d’experts indépendants répartira une dotation de 300 000 euros entre les 12 lauréats de la première édition.

Les candidatures pour l’appel à projet 2020 sont ouvertes depuis le 15 janvier, et ce, jusqu’au 22 février 2020 sur le site fb-france-civisme.com. Facebook annoncera le nom des gagnants fin avril 2020 !