Pour venir en aide à l’Australie, en proie aux flammes, de nombreux influenceurs et réseaux sociaux se sont mobilisés. Facebook a également tenu à faire geste d’une valeur de 600 000 €.

Facebook a permis à de nombreuses personnalités de soutenir les Australiens et la faune sauvage touchés par les incendies de forêt en Australie. Cette vague de soutien a notamment été rendue possible grâce à la fonctionnalité « collecte de fonds » du réseau social. À ce jour, Facebook compte plus de 19 000 collectes de fonds provenant de plus de 75 pays et qui ont permis de collecter plus de 50 millions USD.



Parmi les campagnes, on pense notamment à la collecte organisée par l’actrice et influenceuse Celeste Barber. Elle a alors réussi à lever plus de 30 millions d’euros en seulement quelques jours. Une véritable prouesse !

Une autre collecte de fonds remarquable est celle menée par Dianne Browning pour le NSW Wildlife Information and Rescue Service. Elle a d’ores et déjà permis de collecter près de 9 millions d’euros.

Des groupes Facebook de soutien et de partage d’informations ont également vu le jour. Bushfire Emergency de Canberra permet notamment de mettre en contact les personnes évacuées avec celles qui peuvent les héberger. La page compte aujourd’hui plus de 9 000 membres. Par ailleurs, les tricoteuses du monde entier se réunissent dans le groupe Animal Rescue Craft Guild pour créer des pochettes et des mitaines destinées aux animaux blessés.

Pour soutenir ce mouvement de solidarité, Facebook a versé 1 million de dollars australiens (environ 600 000 €) à l’association GlobalGiving qui redirige des fonds vers des organisations de secours locales. Le réseau social a également fait don de 250 000 AU $ (environ 150 000 €) à la Croix-Rouge australienne.