En 2018, Facebook lançait le Creator Studio et permettait ainsi aux créateurs de gérer les publications et les messages de toutes leurs pages. Aujourd’hui, cet outil débarque enfin sur mobile à travers une application sur iOS et Android.

La version mobile de Facebook Creator Studio reprend la majorité des fonctionnalités de la version desktop. Ainsi, les utilisateurs peuvent modifier leurs posts, supprimer ou re-planifier des planifications, suivre leurs statistiques, répondre aux messages et aux commentaires… Comme sa grande sœur sur desktop, la version mobile permet aussi aux créateurs de basculer d’un compte à un autre très facilement. Petite nuance tout de même : l’application Creator Studio ne permet pas de poster directement, ni de gérer Instagram.

Ce n’est pas la première fois que Facebook propose une application mobile à sa communauté de créateurs. En 2017, la big blue app avait lancé une application similaire qui offrait la possibilité de consulter une boîte de réception et des statistiques unifiées. Mais le succès ne fut pas au rendez-vous et l’application fut fermée début 2019.

Le réseau social retente donc l’expérience mobile avec Facebook Studio Creator. Son but ? Simplifier la gestion des comptes, peu importe où se trouvent les créateurs. La nouvelle application est disponible dès à présent sur iOS et Android.