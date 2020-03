En cette période de confinement, l’ennui prend rapidement place dans nos quotidiens. Pour nous divertir, Facebook et Instagram ont alors lancé l’initiative #EnsembleÀLaMaison. L’acteur, auteur et producteur français Fabrice Luchini rejoint le mouvement.

Fabrice Luchini lance un atelier lecture

L’acteur, auteur et producteur français, Fabrice Luchini est lui aussi confiné. Et comme tout le monde, il cherche des occupations. C’est pourquoi, il a décidé de se créer un compte Instagram et de prendre part à l’initiative #ensembleàlamaison.

Plusieurs fois par semaine, Fabrice Luchini partagera son amour de la littérature, en lisant une fable de Jean de La Fontaine à sa communauté afin de la soutenir dans cette période de confinement. Sa première vidéo IGTV, L’ours et l’amateur des jardins, dure un peu plus de 3 minutes. On y voit alors l’artiste lire cette fable qui parle justement de confinement.

L’initiative #EnsembleÀLaMaison

Depuis que le confinement a été annoncé par le président Emmanuel Macron ce lundi 16 mars, les Français doivent rester chez eux pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les célébrités ne font pas exception à la règle et sont invitées à rester chez elles !

Pour se divertir et divertir leurs abonnés, nombreuses sont alors les stars à partager du contenu sur les réseaux sociaux. Afin de soutenir leurs efforts, Facebook et Instagram ont lancé le hashtag #EnsembleÀLaMaison.

Les internautes ont alors pu profiter d’émissions en direct animées par Camille Combal ou encore Arthur. La chanteuse Christine and the Queens a, quant à elle, décidé d’offrir à ses fans une performance en direct.