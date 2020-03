Instagram a vu émerger une nouvelle tendance de maquillage, les traits d’eye-liner entre la ligne de sourcil et la paupière. Un style original et excentrique qui séduit déjà les stars et les maisons de couture.

Instagram : berceau des nouvelles tendances

Avec plus de 130 millions d’utilisateurs actifs, le réseau social Instagram voit régulièrement apparaître de nouvelles modes. Que ce soit au niveau de la coiffure, des vêtements, du maquillage ou des accessoires, les internautes sont sans cesse en recherche d’idées innovantes en matière de style.

Parfois, des anciennes tendances reviennent au goût du jour, comme des coupes de cheveux vintage ou des looks vestimentaires démodés. Mais d’autres fois, ce sont des styles tout à fait nouveaux qui font leur apparition. C’est le cas de la dernière tendance en date apparue sur la plateforme, l’eye-liner graphique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JALEESA JAIKARAN (@jaleesajaikaran) le 11 Févr. 2020 à 5 :04 PST

La nouvelle pose de l’eye-liner sur Instagram

Comme son nom l’indique, l’eye-liner est ordinairement utilisé pour souligner les yeux au ras de la paupière, en suivant la ligne des cils. La nouvelle mode est plus audacieuse, car elle propose un tracé au-dessus de la paupière, juste en dessous des sourcils. Le trait est plus visible, il est donc possible de laisser libre cours à son imagination…

Et les modèles ne manquent alors pas de créativité ! On voit sur Instagram des lignes qui prennent la forme de flammes, de vagues, de figures géométriques, de points… Et le tout en noir ou avec des couleurs éclatantes, allant du rose fuchsia au orange vif en passant par le blanc total.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Makeup Artist Patrick Ta (@patrickta) le 3 Mars 2020 à 8 :19 PST

Nombreuses sont les célébrités à s’être adonnées à ce nouveau style, notamment Gigi Hadid, avec l’aide du maquilleur de stars Patrick Ta. Et cette mode a même conquis les maisons de couture, puisque Stella McCartney voudrait que tous ses mannequins adoptent cette tendance pour la Fashion Week automne-hiver de 2020/2021.