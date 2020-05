Malgré un début hésitant, les marques sont de plus en plus présentes sur TikTok. Et certaines d’entre elles connaissent même un véritable succès. Comment font-elles ? Influenth décrypte pour vous leur stratégie social media.

Le média français de divertissement a été créé en 2008 par deux entrepreneurs parisiens. Son concept ? Interviewer les plus grandes célébrités du moment à travers un format dynamique et coloré. La stratégie de Konbini passe avant tout par une présence importante sur les médias sociaux afin de toucher un public jeune. Son dernier réseau en date est bien évidemment TikTok ! Avec plus de 176 100 abonnés et 2,3 millions de likes, le média se place comme un incontournable sur la plateforme.

Ce qui fonctionne pour Konbini ?

– Authenticité et simplicité : ce format ludique prend les interviewés au dépourvu et c’est ce qui fait sa force. Pas de texte à apprendre, pas de mise en scène, seulement de l’authenticité. Konbini emmène également ses abonnés dans les coulisses des célébrités, ce qui renforce le lien avec sa communauté.

– Un format résolument digital : les vidéos Konbini sont conçues pour le digital. Elles sont tournées au format vertical et court, idéal pour TikTok.

– L’humour : entre deux interviews, les équipes de Konbini s’invitent devant les caméras pour des vidéos humoristiques et feel good. Succès garanti !

– Visibilité travaillée : interviewer des personnes célèbres a son avantage. Konbini bénéficie du rayonnement des influenceurs sur sa page TikTok.

– La création de son propre challenge : dès son arrivée sur TikTok en novembre 2018, Konbini a lancé le hashtag #Dancember qui consistait à montrer ses meilleurs pas de danse. Le challenge a été réalisé plus de 15 millions de fois.

Avec 492 300 abonnés et 9,4 millions de likes, TF1 marque son territoire sur la plateforme TikTok. Débrief de ce qui a fonctionné pour la chaîne de télévision française :

– Authenticité et proximité : TF1 donne souvent accès aux coulisses de ses émissions avec des passages “volés”. Cela crée une connivence avec les abonnés qui se sentent alors plus proches de la marque.

– De l’émotion : les extraits présentés sur TikTok sont toujours empreints d’émotion, que ce soit de la tristesse, de la joie avec des musiques positives ou bien de l’émerveillement.

– Visibilité travaillée : TF1 bénéficie du rayonnement des célébrités présentes sur les vidéos.

– La création de son propre challenge : TF1 a d’ores et déjà lancé de nombreux défis à ses followers avec le #GoalChallenge ou plus récemment le #dalscheztoi.

Sans surprise, la marque de cosmétique préférée des 14-24 ans est, elle aussi, sur TikTok. Après avoir développé une véritable stratégie de communication sur des réseaux comme Instagram ou encore Snapchat, Sephora se lance cette fois-ci sur TikTok. Présente sur la plateforme depuis octobre 2017, elle cumule aujourd’hui 88 300 abonnés et 572 200 likes. Ce qui a fonctionné pour elle :

– Son propre hashtag de marque : dès la page d’accueil du compte français, Séphora indique le #TheUnlimitedPowerOfBeauty dans sa biographie.

– Une niche bien définie : la marque de cosmétique a choisi un type de contenu bien précis qui correspond à la fois à son domaine d’activité et à ses valeurs, les tutos beauté. Ce parti pris est certes moins populaire que les autres formats, mais a l’avantage de cibler un public en particulier.

– L’utilisation des hashtags : la marque utilise toujours trois hashtags sous ses vidéos. Des hashtags ciblés qui lui offrent davantage de visibilité.

1,8 million d’abonnés, 26,4 millions de likes, bref Gymshark est un incontournable de TikTok. Le compte de la marque de vêtements de sport britannique est d’autant plus intéressant qu’il a une stratégie social media bien rodée. Alors, découvrons ce qui a fonctionné pour cette marque :

– Une niche bien définie : la marque de vêtements de sport a choisi un type de contenu bien précis qui correspond à la fois à son domaine d’activité et à ses valeurs : les vidéos sportives. L’avantage de ce type de contenu est qu’il connaît un succès exponentiel sur la plateforme.

– Son propre hashtag de marque : Gymshark bénéficie de son propre hashtag #gymshark utilisé 929 millions de fois sur TikTok par des utilisateurs portant des vêtements de la marque. Inutile de préciser que les bénéfices de l’UGC (User Generated Content) sont énormes !

– Une stratégie de repost : si les utilisateurs sont aussi nombreux à utiliser le #gymshark, c’est certainement car la marque de vêtements reposte les meilleures vidéos sur son propre compte. Ainsi, elle offre aux utilisateurs une grande visibilité. Une aubaine pour une génération Z en quête de likes et de reconnaissance. Une stratégie d’autant plus gagnante pour la marque qui n’a donc pas à se soucier de son contenu vidéo généré automatiquement par les abonnés.

Michael Kors

Petite dérogation, il ne s’agit non pas là d’un compte à succès, mais d’une campagne à succès réalisée sur TikTok. En 2019, la marque américaine de prêt-à-porter a lancé son propre challenge sur l’application à travers le hashtag #CityCatwalk. Pour participer à ce challenge, les utilisateurs se sont alors filmés avec des produits de la marque en défilant comme s’ils étaient sur un podium. En une semaine, ce sont 30 000 de vidéos qui ont été publiées par les utilisateurs pour participer au challenge.

Les raisons de ce succès ?

– Objectif AR : un filtre a été créé spécifiquement pour ce challenge, disponible dans l’application.

– Campagne d’influence : la promotion de ce challenge s’est notamment faite grâce à une campagne d’influence. Michael Kors a ainsi fait appel à trois influenceurs qui ont partagé leur propre version du challenge à leurs communautés. À eux trois, les influenceurs rassemblent 4 millions de followers et les vidéos qu’ils ont publiées pour ce challenge ont généré 5 millions de vues.