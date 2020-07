Pour cette campagne, la marque a souhaité recruter des influenceurs qui correspondent à leur audience : des créateurs de contenu qui ont entre 23 et 40 ans, vivent en France et totalisent plus de 3 500 abonnés sur leur compte Instagram.

Pour trouver les influenceurs qui conviennent le mieux à sa marque, il faut bien analyser leurs caractéristiques telles que l’âge, le genre, la localisation, les centres d’intérêt, mais aussi bien décrypter qui est leur communauté.

Michel et Augustin est une love brand, c’est-à-dire une marque qui a su développer une relation affective forte entre elle et ses consommateurs. Sa volonté est depuis sa création de créer une aventure en étroite collaboration avec ces derniers. La marque food souhaite aussi entretenir un lien unique avec les créateurs de contenu avec qui elle collabore.

Une stratégie de micro-influence qui fonctionne !

Pour Michel et Augustin et la promotion de son livre de recettes, 25 publications ont été réalisées par les micro-influenceurs, ce qui a généré un taux d’engagement de 6.64 %. Un excellent résultat ! En effet, supérieur à 2 % le taux d’engagement est correct, alors imaginez-en un de plus de 6 %. Plus vous collaborez avec des micro-influenceurs, plus vous obtiendrez un taux d’engagement élevé. En effet, les macro-influenceurs ont de nombreux followers, mais ils n’interagissent pas autant avec eux que les micro ou nano-influenceurs. Ces publications ont généré plus de 8 000 commentaires et 18 500 mentions j’aime. Du côté de l’Earned Media Value, celui-ci est de 5 500€. De plus, grâce à cette campagne de micro-influence, la marque a bénéficié d’une large audience : la portée globale de la campagne s’élève à 398 000 personnes.