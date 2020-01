TikTok, le réseau social qui a marqué l’année 2019, regorge d’enfants de stars. Romeo Beckham, Iris Apatow, Coco Arquette… Découvrez les comptes des adolescents aux parents à succès à suivre en 2020 !

Les enfants de stars jouissent très souvent de la notoriété de leurs parents. Si certains sont très connus, d’autres se font cependant un peu plus discrets. Quoi qu’il en soit, la plupart d’entre eux utilisent les réseaux sociaux. TikTok, la plateforme sociale préférée de la génération Z, n’a pas dérogé à la règle !

Récemment, on a ainsi pour voir Courteney Cox faire le buzz dans une vidéo TikTok sur le compte de sa fille Coco Arquette. Parmi les autres enfants de stars sur TikTok : Iris Aptow (fille de Judd Apatow et Leslie Mann), Jaya Harper (fille de Laura Dern) ou encore Romeo Beckham (fils de Victoria Beckham et David Beckham).

Coco Arquette

(fille de Courtney Cox et David Arquette)

Iris Apatow

(fille de Judd Apatow et Leslie Mann)

Jaya Harper

(fille de Laura Dern)

Romeo Beckham

(fils de Victoria Beckham et David Beckham)

Apple Martin

(fille de Chris Martin et Gwyneth Paltrow)

Source : Enews