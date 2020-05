C’est officiel ! Emmanuelle Zerbib Boutata rejoint Facebook France en tant qu’Industry Manager en charge du département “Tech/Telecom, Education et Divertissement & Média” à compter d’aujourd’hui. Elle apporte ainsi son expertise de plus de 20 ans au sein de maisons de disques et sociétés de télécommunications. Le tout agrémenté d’une expérience significative dans la transformation numérique et principalement le marketing numérique. Portrait !

Diplômée d’un Master en Administration et Gestion des Affaires de HEC Paris, Emmanuelle Zerbib Boutata commence sa carrière en tant que Chef de projet International. Puis, elle poursuit en tant que Directrice du Marketing au sein de Columbia Records (label Sony Music). En 2010, elle rejoint EMI Music à Dubaï.

Elle enchaîne par la suite les postes de Directrice des Activités Numériques chez Orange en Jordanie, puis

Directrice Conseil aux Entreprises chez Sofrecom, filiale du même groupe. En 2019, Emmanuelle Zerbib Boutata se voit alors confié le poste de Directrice Telecom Divertissement Média chez Capgemini Invent, filiale du groupe Capgemini, où elle a accompagné des opérateurs télécom dans leur transformation numérique.

Aujourd’hui, le 5 mai 2020, Emmanuelle Zerbib Boutata rejoint Facebook France où elle sera chargée du management des équipes accompagnant les acteurs du département “Tech/Telecom, Education et Divertissement & Média”. Et ce, sur l’ensemble des plateformes de Facebook (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp).

Florence Trouche, Directrice Commerciale de Facebook France, déclare :