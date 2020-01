Dude with sign est devenu viral sur Instagram. La raison ? Le New-yorkais prénommé Seth poste des photos de lui, pancarte en main, pour protester contre les petits désagréments du quotidien.

Vous est-il déjà arrivé d’être énervé pour quelque chose au point de vouloir crier votre rage au monde entier ? Seth le fait pour vous ! Ce New-yorkais crée des pancartes sur lesquelles il écrit des choses énervantes du quotidien, par exemple « On se voit l’année prochaine n’est pas une blague drôle ».

Alors qu’il a commencé à publier sur Instagram au début du mois d’octobre, « Dude with sign » a déjà réussi à rassembler plus de 2 millions de followers. La raison de ce succès ? Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et le tout avec humour.

Mais au-delà de la pancarte, le choix du lieu pour protester est également très symbolique et participe à la blague. Par exemple, Seth a choisi la vitrine d’un Starbucks pour brandir un carton avec écrit « les noms ne sont pas si difficiles à épeler ». Et pour cause, la chaîne de cafés américaine est réputée pour écorcher les noms inscrits sur les gobelets.

Rien que pour vous, voici un aperçu de ses meilleures pancartes.

