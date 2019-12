Très engagée dans ses vidéos en faveur de l’écologie et des animaux, la Youtubeuse Léa Camilleri, accompagnée du réalisateur Hugo Chesnel, a réalisé un documentaire sur le sort des chiens de Chernobyl. Découvrez Dogs of Chernobyl !

Nous sommes le 26 avril 1986 lorsque le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose libérant ainsi des tonnes de matières radioactives à plus de mille mètres au-dessus du réacteur éventré. Les autorités obligent les habitants des villages environnants à quitter les lieux, n’emportant avec eux que leurs valises. Selon l’armée, ils seront de retour dans 2-3 jours. Ils ne reviendront jamais !

Coincés dans une ville fantôme contaminée, les chiens des habitants évacués errent avant d’être tués par des soldats de l’armée soviétique. Mais la zone d’exclusion est si grande qu’il est impossible d’éliminer tous les animaux. Certains survivent donc et 30 ans plus tard, leurs descendants sont là.

La Youtubeuse Léa Camilleri, particulièrement attachée à la cause animale, a été profondément touchée par cette histoire. Elle a alors appelé son ami Hugo Chesnel, réalisateur, pour mener l’enquête sur place.

« On a bouclé nos valises en urgence et nous sommes parti à Tchernobyl à la rencontre de l’association Clean Futures Fund et de son fondateur Lucas Hixson », révèle la jeune femme.