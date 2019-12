Aujourd’hui, nous vous dévoilons les directeurs et directrices de la communication (DirCom) les plus influents sur Twitter en France en 2019.

Twitter est l’un des médias sociaux professionnels le plus connu en France et dans le monde. Avec 139 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, le réseau social au petit oiseau bleu bénéficie d’un large panel de directeurs de la communication français. Découvrons alors ensemble les 10 DirCom les plus influents sur Twitter en France en 2019 !

Ce classement a été réalisé suivant le taux d’engagement obtenu par tweet : likes, partages, commentaires. On retrouve ainsi sur le podium : Stéphane Fort (Dassault Aviation), Frédéric Fougerat (Foncia) et Patrice Begay (BPI). Si dans le classement de Cision, on remarque une majorité de grandes entreprises, quelques médias s’invitent également à la table comme France TV ou encore TF1. On retrouve également une collectivité territoriale (Métropole Rennes) et une agence de conseil (Heroiks).

Cette infographie nous révèle également les sujets les plus abordés en 2019 : communication, innovation, social media ou encore l’emploi.

Top 10 des DirCom les plus influents sur Twitter en 2019

1- Stéphane Fort, Dassault Aviation

2- Frédéric Fougerat, Foncia

3- Patrice Bégay, BPI

4- Marie-Christine Lanne, Generali

5- Laurent Riéra, Métropole Rennes

6- Beatrice Mandine, Orange

7- Dimitri Hommel, Heroiks

8- Eve Demumieux, France TV

9- Thomas Pawlowski, TF1

10- R. Devogelaere-Pozzo, Enedis