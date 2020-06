Vous vous connectez, comme tous les jours, à votre réseau social favori, sauf qu’aujourd’hui rien ne va plus. À votre plus grand désarroi, vous constatez de nombreux désabonnements sur votre compte Instagram. Pour démasquer les personnes à l’origine de cet affront, des applications tierces sont heureusement à votre service. Découvrons-les ensemble !

Être unfollow ( subir un désabonnement ) ne fait jamais très plaisir… Malheureusement, Instagram ne permet pas d’identifier les personnes à l’origine des désabonnements.. Dommage, car en identifiant les personnes qui se désabonne de notre compte nous pourrions peut être améliorer la qualité de notre contenu. Heureusement, nous vous avons dégotté quelques applications tierces capable d’identifier les comptes qui se désabonnent.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous réclamer des conseils pratiques applicables pour optimiser votre compte instagram. Pour répondre à cette demande croissante, nous avons imaginé #NOFILTER, des dossiers stratégiques remplis de conseils applicables vous accélérer la croissance de votre compte !

Follow Meter (Android et iOS)

L’application Follow Meter présente l’avantage de vous offrir un aperçu global de votre panel d’abonnés. Autrement dit, vous gardez un œil sur les personnes qui se désabonnent, mais aussi sur les :

– personnes que vous suivez, mais qui ne vous suivent pas en retour

– abonnés qui vous likent le plus

– ceux qui, au contraire, sont inactifs

– …

Encore une fois, cette application va bien au-delà de la quête des abonnés perdus. Vous aurez ainsi accès à :

– vos nouveaux abonnés

– vos meilleurs et pires followers en termes d’engagement

– les personnes qui likent et commentent vos contenus, mais ne vous suivent pas

– les utilisateurs qui vous bloquent

– …

L’application Follow Cop permet d’avoir toute une flopée d’informations concernant vos abonnés, dont ceux qui se sont récemment désabonnés. Cependant, la plateforme ne vous montre que les plus récents désabonnements. Vous devrez donc vous connecter régulièrement pour avoir un suivi qualitatif. Follow Cop vous permet également de vous désabonner en masse à des comptes et d’utiliser un filtre pour détecter les faux abonnés. Des fonctionnalités non négligeables !

InstaFollow présente sensiblement les mêmes fonctionnalités que les applications vues précédemment. Elle permet également de supprimer un certain nombre d’abonnements en un seul clic. Une application gratuite notée 4,2/5 sur l’App Store.

Followers & Unfollowers vous permet de surveiller les personnes :

– qui vous suivent, mais que vous ne suivez pas en retour ;

– que vous suivez, mais qui ne vous suivent pas en retour ;

– qui vous suivent et que vous suivez aussi ;

– qui se sont désabonnées de votre compte Instagram.

Petit bonus : vous avez la possibilité de vous désabonner de 50 comptes Instagram en un seul clic.