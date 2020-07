Les plus grandes stars du show business demeurent de façon indéniable les plus gros influenceurs sur Instagram. Qu’ils soient chanteurs, acteurs ou footballeurs, un post Instagram sponsorisé et publié sur leur compte peut atteindre des sommes astronomiques ! Sans plus attendre, voici le Top 10 des stars les mieux payées pour un post Instagram sponsorisé !

1. The Rock, alias Dwayne Johnson

Pour un post Instagram, la rémunération de l’acteur à la carrure titanesque atteint les 1 000 000 $, l’équivalent de près de 885 000€.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par therock (@therock) le 30 Juin 2020 à 8 :56 PDT

2. Kylie Jenner

Inutile de la présenter, c’est l’une des influenceuses et personnalités les plus suivies sur Instagram. Kylie Jenner suit les pas de sa soeur Kim Kardashian et peut gagner pour un post sponsorisé jusqu’à 986 000 $ soit plus de 870 000€. Rien que ça !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner) le 26 Mai 2020 à 12 :02 PDT

3. Cristiano Ronaldo

La star planétaire du football fait partie du podium : c’est LA célébrité le plus suivie sur Instagram. Plus de 228 millions d’abonnés au compteur ! Pour un post sponsorisé, il peut être payé jusqu’à 890 000 $, l’équivalent d’environ 780 000€.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 4 Juil. 2020 à 11 :05 PDT

4. Kim Kardashian West

On ne la présente plus, Kim Kardashian détient aux côtés de son mari Kanye West un véritable empire! Cette business woman est la reine des réseaux sociaux, un post sponsorisé et publié par ses soins peut coûter jusqu’à 858.000 $, soit plus de 760 000 €.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 28 Juin 2020 à 9 :36 PDT

5. Ariana Grande

La célèbre et talentueuse chanteuse de 27 ans rassemble près de 200 millions de fans sur son compte Instagram. Bien que rare, un post sponsorisé par la star internationale peut atteindre les 853 000 $, l’équivalent de 754 o00 €.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 27 Mai 2020 à 2 :53 PDT

6. Selena Gomez

L’actrice et chanteuse a lancé sa collection Puma, un post Instagram sponsorisé et publié par Selena Gomez atteint les 848 000 $, pas moins de 750 000 €.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 23 Janv. 2020 à 7 :21 PST

7. Beyoncé – 770.000 $ (680.900 €)

Notre Queen B internationale a lancé sa propre marque de vêtement de sport Ivy Park et s’associe avec Adidas pour un partenariat iconique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 8 Janv. 2020 à 8 :35 PST

8. Justin Bieber

747 000 $: c’est le prix à débourser pour un post sponsorisé et publié sur le compte Instagram de la star canadienne, l’équivalent de 660 000 €.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 3 Juil. 2020 à 3 :25 PDT

9. Taylor Swift – 722.000 $ (638.450 €)

La chanteuse américaine poste rarement des publications promotionnelles, mais pour un post Instagram sponsorisé et publié par ses soins, il faut débourser 722.000 $ soit près de 640 000 €.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 12 Nov. 2019 à 8 :03 PST

10. Neymar

Le célèbre joueur brésilien est, après Cristiano Ronaldo, le footballeur le plus suivi sur Instagram. Un post sponsorisé sur son compte peut coûter plus de 700 000 $, soit environ 622 000 €.