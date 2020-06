« The French House Paris » débarque enfin sur vos écrans ! Bien plus qu’une simple version française de la fameuse “Hype House” américaine, 9 TikTokeurs français, véritables stars du réseau, se rassembleront dans la Villa Alésia au cœur de Paris ! On vous explique !

Le principe de la « French House Paris » : permettre aux 9 créateurs de contenus de travailler ensemble dans un milieu favorable à la créativité, de façon à être plus productif et accroître leur notoriété sur les réseaux sociaux. L’objectif : professionnaliser au mieux leur contenu et ainsi produire un travail de qualité. Entre photographe, réalisateur, styliste et maquilleurs, rien ne sera laisser au hasard !

Sans plus tarder voici les 9 TikTokeurs français qui feront partie de l’aventure cette année :