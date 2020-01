Un groupe de 19 stars de TikTok vient d’emménager au sein d’une énorme villa à Los Angeles baptisée « Hype House ». Le but ? Maximiser leur productivité pour gagner en visibilité sur la plateforme.

TikTok est un levier puissant pour gagner en visibilité. C’est pourquoi, même des vidéos peu travaillées peuvent atteindre des milliers, voire des millions de vues en seulement quelques jours. Il est donc très aisé de devenir populaire et influent sur TikTok. Tout cela sans avoir besoin de studios de production ou d’équipements de haut niveau, pourtant indispensables au développement de plateformes comme YouTube…

TikTok a donc vu naître de nombreux influenceurs. Souvent adolescents, ces derniers connaissent alors une soudaine célébrité qui leur échappe parfois… Car pour gagner en visibilité et ne pas être oubliés aussi vite qu’ils ont été connus, ces jeunes créateurs de contenu doivent redoubler de créativité. La régularité est également un critère très important.

Pour ce faire, certains TikTokeurs à la communauté de plusieurs milliers de followers ont intégré une maison de « création » intitulée Hype House. Là-bas, ils se filment jour et nuit pour produire du contenu viral. On estime d’ailleurs à plus de 100 vidéos TikTok le nombre de contenus créés par jour dans la maison.

Cette maison n’est pas sans rappeler la Redbox, un espace de création consacré aux vidéos YouTube.

La liste des stars de TikTok présentes dans la Hype House

