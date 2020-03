L’influenceur alsacien Cyril Schreiner, connu pour son contenu délurant et son slogan « Chadore Chadère Chevalide« , fait énormément parler de lui ces derniers jours. La raison ? Il a bouché les canalisations de sa salle de bain avec des perles d’eau pour le bain…

Cyril Schreiner aurait pu intituler sa vidéo « Je prends un bain, ça tourne mal ! » sans se faire traiter de putaclic. Depuis une semaine, l’influenceur alsacien fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause ! À la suite d’une expérience farfelue avec des perles d’eau, Cyril a non seulement pulvérisé les compteurs de likes, mais aussi les canalisations de sa salle de bain…

Le 23 février, l’influenceur aux plus d’1 million de followers sur Instagram, a publié sa petite expérience sur les réseaux sociaux. On le voit alors déverser une grande quantité de perles d’eau (billes pour le bain) dans sa baignoire remplie d’eau. Quelques heures plus tard, le résultat est sans appel : les perles ont gonflé jusqu’à remplir la baignoire.

Cyril Schreiner : malchanceux ou astucieux ?

Seulement voilà, lorsque l’influenceur a souhaité vider la baignoire, il a tout simplement ouvert le siphon. Les billes, biodégradables précisons-le, seraient alors remontées dans les canalisations pour ressortir dans ses toilettes et son lavabo. Il a ensuite tenté plusieurs méthodes pour venir à bout de ces billes : aspirateur ou encore sel pour absorber l’eau. Rien à faire !

Les billes atterrissent même dans le jardin de sa voisine. Il ponctue cette série de vidéos en dévoilant une lettre reçue de la mairie lui signifiant que les habitants ont porté plainte contre lui. Cependant, la missive est truffée de fautes d’orthographe et semble avoir été retouchée sur Photoshop. Le journaliste Vincent Manilève a mené l’enquête !

Bon comme j’étais intrigué j’ai cherché où cet influenceur habitait pour voir si, comme il l’affirme depuis plusieurs jours, les canalisations de sa rue sont bien bouchées par ces fameuses bille. J’ai eu le maire, il est au courant et affirme que c’est une « supercherie ». https://t.co/HRpEGDH7cl — Vincent MNLV 🦆 (@VincentMnV) March 2, 2020

Selon le journaliste, il s’agit donc d’une vaste supercherie. Cyril Schreiner a-t-il alors cherché à tromper ses abonnés ? Une chose est sûre, la série de vidéos lui a rapporté plusieurs milliers de followers (TikTok et Instagram confondus) en l’espace d’une semaine. Plutôt efficace !