Alors que la France vient d’entamer son confinement pour lutter contre le Covid-19, nombreuses sont les personnes à sortir malgré les restrictions. Afin de sensibiliser les Français au coronavirus, le collectif inter-hôpitaux lance sur Twitter un challenge, accompagné du hashtag #ResteChezToi.

Une période de confinement à respecter

En raison de l’allocution d’Emmanuel Macron ce 16 mars au soir, tous les Français doivent désormais rester chez eux, sauf pour certains cas particuliers. Les déplacements doivent être limités autant que possible et des attestations devront être présentées aux forces de l’ordre à chaque sortie.

Le but de tout cela est de limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus qui s’est déjà largement diffusée dans le monde. Avec cette période de quarantaine, le gouvernement espère que le virus disparaîtra.

Malgré ces précautions, de nombreuses personnes bravent l’interdit et sortent de chez eux. En agissant ainsi, elles se mettent en danger, mais mettent également en danger les autres. Pour encourager tout le monde à respecter le confinement, le collectif inter-hôpitaux a lancé sur Twitter un nouveau challenge : #ResteChezToi.

#ResteChezToi : un appel des médecins face au coronavirus

L’ensemble du corps médical est mobilisé pour vaincre la pandémie de coronavirus. Mais pour que son travail se fasse dans les meilleures conditions, chacun doit y mettre du sien. Cela passe par le respect des règles de sécurité mises en place par le gouvernement.

C’est ce que le challenge #ResteChezToi encourage à faire. Comme son nom l’indique, il demande aux Twittos de rester chez eux pour ne pas diffuser davantage le Covid-19. Il a été lancé le 13 mars sur le compte Twitter du collectif inter-hôpitaux, via une vidéo. On y voit des médecins et des infirmiers demander aux internautes de rester chez eux.

De nombreux influenceurs et célébrités ont repris ce hashtag en anglais #StayAtHome pour soutenir le mouvement et sensibiliser leur communauté. Un véritable appel à la responsabilité pour que le personnel médical puisse se concentrer sur les cas graves.