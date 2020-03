La crise sanitaire actuelle entraîne également une crise économique. Les entreprises optent tour à tour pour le télétravail. Par ailleurs, certains salariés sont désormais au chômage technique… Les influenceurs spécialisés dans le voyage sont les premiers touchés par le chômage forcé engendré par le coronavirus.

Le confinement marque la fin des voyages

Le tourisme est l’un des premiers secteurs touchés par les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement. Et pour cause, les frontières se ferment une à une. Dana H.Freeman (influenceuse voyage dans le Vermont), Merissa Principe (influenceuse voyage de New-York) ou encore Sheri Griffiths (influenceuse spécialisée dans les croisières)… Toutes ont vu leurs voyages annulés !

« Au cours des dernières 48 heures, j’ai perdu cinq campagnes. Personne ne peut prédire quand cela se terminera. Tout a été mis en attente indéfiniment. », a déclaré Scott Eddy, influenceur voyage et consultant en marketing.

Selon lui, ses pertes au mercredi 11 mars s’élèveraient à plus de 25 000 dollars. Les voyages sponsorisés, les vlogs sur YouTube, les revenus affiliés vers des hôtels… Tout disparaît pour laisser un trou béant dans les revenus. Un manque à gagner énorme pour ses entrepreneurs.

Rapatrier les influenceurs actuellement en voyage

Les influenceurs actuellement en voyage se demandent tous comment ils vont rentrer chez eux. En effet, les vols se font de plus en plus rares et les frontières se ferment. De plus, toutes les personnes ayant voyagé dans des pays à risque sont automatiquement placées en quarantaine de 14 jours mandatée par le gouvernement.

De nombreux influenceurs se tournent vers des groupes Facebook privés pour demander des conseils à leurs collègues… Certains continuent de publier comme si de rien n’était. D’autres ont choisi de suspendre la publication jusqu’à ce qu’ils puissent trouver une manière appropriée de lutter contre la pandémie.

Source : Ze Mag