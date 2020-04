Face à la crise du Coronavirus, le Gouvernement, en collaboration avec Facebook, lance deux chatbots sur les plateformes WhatsApp et Messenger pour diffuser après des Français des informations vérifiées et des recommandations sur l’épidémie actuelle.

Deux chatbots pour lutter contre les fake news coronavirus

Face à la crise du coronavirus, les fake news vont bon train. Pour faciliter l’accès des citoyens aux informations vérifiées des autorités publiques et sanitaires, le Gouvernement agit en collaboration avec Facebook. Cela se traduit par l’arrivée de deux chatbots accessibles gratuitement, 24h sur 24h, 7 jours sur 7, à tous les utilisateurs de WhatsApp et Messenger. Le but ? Fournir au plus grand nombre les dernières informations officielles, ainsi que des conseils et recommandations sanitaires.

Cette initiative répond à une double nécessité :

– lutter contre la propagation de fausses informations concernant le COVID-19

– encourager les citoyens à respecter les mesures de confinement et les accompagner au mieux durant cette période

De nombreuses initiatives prises par Facebook

Ce lancement vient s’ajouter aux nombreuses initiatives prises par Facebook pour soutenir les efforts des autorités sanitaires et publiques. Cela passe entre autres par la mise en place d’outils d’entraide et de divertissements.

Community Help

Nous en parlions dans un précédent article. Cet outil propose un système d’entraide via des annonces et des collectes de fonds. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de la plateforme peuvent se porter volontaire pour faire les courses de leurs voisins âgés ou encore aider les banques alimentaires à distribuer de la nourriture. Cet outil donne également la possibilité de mettre en avant des collectes de fonds et d’y participer.

#Ensembleàlamaison

Nous en parlions également dans un précédent article. En raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, tous les concerts et spectacles ont été annulés. Mais cela n’arrête pas les célébrités qui proposent des prestations en live sur Facebook et Instagram. Pour soutenir ces initiatives, les réseaux sociaux ont lancé le programme #ensembleàlamaison. Avec ce dernier, chacun peut découvrir et participer à des activités culturelles, ludiques, éducatives et sportives organisées en direct et relayées sur Facebook.

#EnsembleSolidaires

Afin de donner de la voix aux initiatives solidaires et leur permettre de mobiliser un maximum de personnes, Facebook a créé #EnsembleSolidaires. Il s’agit d’un rendez-vous quotidien (tous les midis) sur la page de Facebook France pour découvrir les plus belles initiatives de solidarité et pour y contribuer.