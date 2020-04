Depuis le début de confinement, les internautes sont bien plus actifs sur Instagram. Challenges, infos, tendances particulières… Certains sujets semblent les séduire plus que d’autres. On vous dévoile les sujets qui plaisent le plus sur Instagram.

Une activité accrue sur Instagram depuis le début du confinement

Difficile de trouver des occupations en restant enfermé chez soi. Avec le confinement, l’activité sur Internet crève le plafond, avec un trafic qui a augmenté de 61 % sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse de s’informer sur la pandémie, de rester en contact avec leurs proches ou de simplement se divertir, les internautes se réfugient sur ces plateformes qui les aident à passer le temps pendant cette période particulière.

Pourtant, après analyses, il semblerait que les comportements des utilisateurs évoluent depuis le début de la crise. Leurs recherches sont différentes et les domaines auxquels ils s’intéressent également.

Quels sujets arrivent en tête des recherches ?

Les internautes recherchent des contenus en rapport avec des activités à faire de chez eux. Ainsi, les comptes Instagram de sport sont ceux qui cartonnent le plus en ce moment. En effet, le sport (+266%), le yoga (+230%), le fitness (+65%) semblent avoir le vent en poupe.

Les recettes de cuisine sont également très recherchées. D’ailleurs, nous avons résumé pour vous les meilleurs comptes Instagram à suivre pour des recettes savoureuses.

D’autres activités plus créatives, comme la peinture par exemple, attirent l’attention. Les comptes d’information et de personnalités politiques également, ce qui s’explique par un besoin de rester connecté à ce qui se passe à l’extérieur.

À l’inverse, des domaines comme le luxe, l’hôtellerie, la mode ou la coiffure ont perdu de nombreux followers. Les internautes ne pensent plus du tout à acheter, ce que le confinement rend de toute manière impossible. Leur intérêt va vers le divertissement et les renseignements avant tout.