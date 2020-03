Depuis lundi, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes qui se sont mobilisés pour faire face au coronavirus. Découvrons-les !

Les initiatives citoyennes face au coronavirus se poursuivent sur Instagram. Certains membres de la communauté, organisations et entreprises n’hésitent pas à mettre leurs talents au service des personnes en première et seconde ligne. Les mots d’ordre : solidarité et entraide.

ICM Montpellier

@institutcancermontpellier a lancé un appel à l’aide pour la confection de masques de protection afin d’aider le personnel de santé présent sur place. Pour ce faire, l’institut a mis en ligne un patron et un mode d’emploi pour guider les volontaires dans leur confection.

Sauve Ton Soignant Du Burn-Out

@sauvetonsoignant propose de mettre en relation des couturiers et des soignants en région.

Protège Ton Soignant

@protegetonsoignant est une cagnotte lancée par des artistes, entrepreneurs et citoyens. Son objectif ? Apporter plus de moyens au personnel de santé.

Caroline Drogo

@carolinedrogo (du podcast @lesnanasdepaname) a décidé d’utiliser son temps pour fabriquer des masques de protection en tissu afin d’aider le personnel soignant. Elle encourage ses followers Instagram à faire de même pour lutter contre le coronavirus.

Free&Dispo

@free_et_dispo est une initiative lancée par des freelances de l’univers de la communication et de l’événementiel afin de proposer leurs services au personnel en première et seconde ligne. Le but ? Les soulager en termes d’organisation, de planification ou de production technique durant la période de crise.

Tu N’es Pas Seul

@lettrestunespasseul a pour but de créer un lien entre les personnes confinées chez elles et celles hospitalisées ou isolées. Lettres d’encouragement, de soutien, histoires ou encore dessins, cette initiative permet de rapprocher les personnes dans cette période difficile.