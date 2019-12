L’année 2020 arrive à grands pas, nous plongeant ainsi dans une nouvelle décennie. Il est donc grand temps de faire une rétrospective musicale sur les dix dernières années. Aujourd’hui, Influenth vous dévoile le classement des 9 clips musicaux les plus vus sur YouTube depuis 2010 !

Il y a peu, nous vous dévoilions les 10 vidéos (hors musique) les plus vues en France en 2019. Aujourd’hui, nous nous attardons non seulement sur les clips musicaux, mais nous faisons également le bilan de cette décennie. Au programme : Roar de Katy Perry (la seule femme de ce classement), Gangnam Style de Psy qui a marqué tous les esprits et plein d’autres encore.

Découvrons ensemble les 9 clips musicaux les plus vus sur YouTube de la décennie !

9- Roar de Katy Perry (2,9 milliards)



8- Sugar de Maroon 5 (3 milliards)



7- Sorry de Justin Bieber (3,2 milliards)



6- Gangnam Style de Psy (3,4 milliards)



5- Uptown Funk de Bruno Mars et Mark Ronson (3,7 milliards)



4- Baby Shark Dance de Pinkfong (4,2 milliards)



3- See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth (4,3 milliards)



2- Shape of You d’Ed Sheeran (4,5 milliards)



1- Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee (6,5 milliards)