En cette période de confinement, difficile de trouver des occupations depuis chez soi. Pour divertir leurs fans, de nombreux artistes font des concerts et autres prestations sur les réseaux sociaux. C’est le cas de la chanteuse Christine and the Queens, qui a livré un concert sur son compte Instagram.

Des concerts en direct depuis chez vous

Depuis que le confinement a été annoncé par le président Emmanuel Macron ce lundi 16 mars, les Français doivent rester chez eux pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les célébrités ne font pas exception à la règle et sont invitées à rester chez elle !

Pour se divertir et divertir leurs abonnés, nombreuses sont les stars à se lancer dans des lives sur les réseaux sociaux. En plus de concerts, des présentateurs comme Camille Combal ou Arthur organisent des émissions en direct sur Facebook. De la même manière, des visites de lieux culturels, comme le château de Versailles, sont également proposées en vidéo.

La chanteuse Christine and the Queens, elle aussi confinée, a décidé d’offrir à ses fans une performance en direct pour les aider à surmonter l’isolement.

Christine and the Queens en live sur Instagram

L’objectif de Christine and the Queens ? Prendre le confinement avec positivité et ne pas se laisser abattre. Alors que son dernier EP, La Vita Nuova, est sorti il y a quelques jours, la chanteuse a fait pour ses abonnés une prestation en live de plusieurs de ses nouveaux titres.

La vidéo sur Instagram dure presque un quart d’heure. On y voit alors l’artiste en train de chanter et de danser sur fond de piano.

Christine and the Queens annonce par ailleurs qu’elle aimerait que ce genre de vidéo devienne un rendez-vous quotidien sur son compte. Alors, rendez-vous à 18h sur son Instagram pour voir sa prochaine performance !