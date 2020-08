Choisir l’employeur qui nous convient le mieux est devenu une priorité pour beaucoup. De nombreux sites Web se sont ainsi développés permettant à des millions d’internautes d’échanger chaque jour sur leurs expériences professionnelles au sein de différentes entreprises partout dans le monde. Focus sur GoWork, la plateforme qui vous aide à trouver l’employeur qu’il vous faut.

GoWork pour trouver l’employeur qu’il vous faut

La version française du portail GoWork fait partie d’une base de données mondiale d’opinions sur les employeurs, couvrant des pays européens tels que la France, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne, mais aussi l’Argentine, l’Afrique du Sud, le Brésil ou encore les Émirats arabes unis. Cette base de données renferme des informations capitales qui en disent long sur la façon dont le travail est perçu dans les entreprises, qu’elles soient locales ou internationales. Au total, il existe 20 versions linguistiques du portail, ce qui signifie que GoWork a un impact sur près de 2,8 milliards de personnes, soit près de 40% de la population mondiale. L’avantage sur GoWork est que les utilisateurs de la plateforme peuvent écrire anonymement tant qu’ils respectent les termes et conditions du site. Ils sont donc protégés et n’ont aucune crainte à avoir. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter les derniers avis des entreprises en fonction d’une zone géographique précise: par exemple en Corse, dans le Grand-Est ou bien encore en Occitanie.

Les entrepreneurs sont de plus en plus conscients de l’importance des activités menées sur le Web. La digitalisation de leurs activités s’est d’autant plus accélérée avec la pandémie de Covid-19 qui bouleverse la planète. Autant de raisons qui poussent les entreprises du monde à coopérer avec GoWork. Cela permet de façonner ou d’améliorer l’image de l’entreprise, ce qui peut se traduire par une forte attractivité non seulement auprès des employés potentiels, mais également auprès des clients et des sous-traitants.

GoWork : les chiffres clés à connaitre

GoWork est une plateforme de très grand envergure et à la portée internationale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

> une plateforme développée sur les 6 continents

> plus de 3 milliards de personnes concernées dans le monde

> 20 versions linguistiques du site

> plus de 2 000 employés

> 65 millions d’entrées

> 1 million de sociétés ayant coopéré seulement en France

Chaque mois, plus de 2 millions d’utilisateurs visitent GoWork pour s’informer sur les entreprises pour lesquelles ils seront potentiellement de futurs employés. Accompagner au mieux le dialogue entre employeur et employé : voilà une des missions qui des dirigeants d’entreprise. Les nombreux commentaires et ressentis des employés permettront à la direction d’une société en question d’analyser la situation et d’apporter les changements nécessaires. Une autre fonction très importante du site est la détection des cas d’abus et de violation de la loi par l’employeur, qui affecte de manière significative la qualité du marché du travail.

Une plateforme qui met l’accent sur l’humain

Basée à Toulouse, les bureaux sont remplis de personnes pleines d’ambition et de passion, alimentées par des programmes d’incitation et des concours internes très attrayants. Le moteur de toute entreprise dynamique est le personnel. Il en va de même chez GoWork. Les employés de GoWork suivent une formation complète à leur arrivée. Celles-ci sont menées par des formateurs internes et externes qui enseignent des cours quotidiens adaptés aux besoins de chaque équipe.