L’influenceuse italienne Chiara Ferragni et son mari Fedez se sont unis pour récolter des fonds et lutter contre le coronavirus. En seulement 24 heures, ils ont réussi à récolter 3,5 millions d’euros qu’ils ont reversés à un hôpital de Milan, débordé à cause du COVID-19.

Coronavirus : l’Italie mise en quarantaine

L’Italie est le pays d’Europe le plus touché par le Coronavirus, avec plus de 10 000 cas détectés. Et même si les morts restent encore rares, le virus continue de se répandre et d’inquiéter la population.

Le gouvernement a pris des mesures strictes en interdisant notamment les rassemblements de plus de 1 000 personnes pour limiter autant que possible la contamination. Les transports sont au ralenti, les frontières se ferment…

Bloquée à Milan et inquiète pour son pays et sa famille, Chiara Ferragni a décidé d’agir.

La campagne de Chiara Ferragni contre le coronavirus

Ce lundi 9 mars, Chiara et son mari Fedez ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme GoFundMe. À grand renfort de Stories sur Instagram, la blogueuse a encouragé ses 18,6 millions d’abonnés à faire des dons. En 24 heures seulement, la somme avait atteint les 3,5 millions d’euros. Chiara Ferragni a elle-même versé une somme de 100 000 euros.

Selon GoFundMe, il s’agit de la plus grande collecte de fonds jamais vue en Europe. Au total, des internautes de 92 pays se sont mobilisés pour participer à la cagnotte. Tout l’argent récolté a été reversé à l’hôpital San Raffaele, à Milan, débordé par l’épidémie.

Des campagnes pour soutenir les autres hôpitaux italiens ont été lancées par la suite, et Chiara Ferragni encourage les internautes à y participer. D’autres célébrités, comme Giorgio Armani, Bill Gates ou Donatella Versace, ont également fait des dons pour lutter contre le Coronavirus.