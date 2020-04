Depuis le début du confinement, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes de soignants qui partagent leur quotidien en pleine crise de coronavirus. Découvrons-les !

Les services de réanimation et les soignants sont de plus en plus nombreux à utiliser Instagram pour se raconter et partager leurs journées. Le but ? Sensibiliser les utilisateurs à la gravité de la situation afin qu’ils restent chez eux !

USIP – HEGP

@usipneumologie_pompidou est un véritable carnet de bord. Ce compte Instagram met un visage sur tout ceux qui font vivre l’unité de soins intensifs de l’hôpital Européen Georges-Pompidou. Qu’ils soient kinésithérapeutes, internes en médecine, secrétaires médicales, aides soignantes ou autres, ils sont tous mis à contribution et célébrés à travers cette page.

Rea Husson Mourier

Pédagogie sur les procédures, confessions sur la vie en hôpital, gratitude envers leurs collègues du SAMU, et remerciements envers la générosité des français… Ce sont autant d’informations qui sont relayées sur le compte @reahussonmourier, un des services de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpetrière.

Anesth-Réa Trousseau

L’équipe @rea_covid_trs partage son quotidien et tente d’éduquer ses utilisateurs sur les procédures effectuées. Son but ? Sensibiliser sur la réalité de la situation actuelle.

Reanimation EOLE

Les soignants du service @rea_eole_pitie_salpetriere partagent leurs journées sur leur compte Instagram. Elles souhaitent ainsi faire prendre conscience au plus grand nombre de la réalité du terrain.

Paroles De Doc

Du côté de nos voisins suisses francophones, @parolesdedoc donne la parole à des médecins pour qu’eux aussi puissent exprimer leurs inquiétudes et leurs questionnements en cette période de crise. Mais cela également dans le but qu’ils expliquent la réalité du terrain afin de sensibiliser les membres de la communauté aux consignes sanitaires.