Confinement oblige, beaucoup ont opté pour la célèbre plateforme de vidéos pour s’aérer l’esprit, s’instruire ou encore se divertir. Découvrons ensemble les 5 chaînes Youtube qui ont suscité le plus bel engouement auprès des Français en cette période de confinement !

La Maîtresse Part en Live

C’est en 2016 que l’institutrice de maternelle Marie-Solène Letoqueux (“Marie-So” pour les intimes!) crée avec son mari Ronan une chaîne Youtube. L’objectif de cette chaîne : donner des cours aux petits écoliers de maternelle. Au vu de la fermeture des écoles liée au confinement, le couple breton s’est donné pour mission d’accompagner au mieux parents et élèves en cette période difficile. Chaque jour de la semaine à partir de 15h, “Marie-So” lance un YouTube Live de 45 minutes durant lequel elle donne une leçon aux plus petits. Ces Lives connaissent un franc succès : ses vidéos comptabilisent pour certaines plus de 200k vues seulement quelques jours après leur diffusion.

À la demande générale de ses 100k abonnés, “Marie-So” n’a pas d’autres choix que de continuer ses vidéos en live au moins jusqu’aux vacances.

Déjà plus de 2M de vues au total sur la chaîne! Bravo à eux !

Jamy

Son visage vous dit forcément quelque chose ! C’est le célèbre animateur télé de l’émission C’est pas Sorcier, une émission qui a véritablement bercé notre enfance. On a d’ailleurs tous encore son fameux générique en tête! À bord de leur mythique camion blanc, Jamy et son compère de toujours Fred sillonnaient la France et le monde à la découverte de phénomènes scientifiques, technologiques et naturels en tout genre. C’est en mars dernier à l’occasion du confinement que Jamy décide de créer sa chaîne Youtube. Le contenu proposé : une vidéo par jour d’environ 1 minute sur différentes thématiques tel que le recyclage, l’origine du vent ou encore les trous noirs. Le tout nouveau Youtubeur a par ailleurs créé le #ChezJamy pour être encore plus proche de ses abonnés.

En moins de 3 semaines, l’ancien animateur télé comptabilise plus de 7,5 millions de vues et réussit à rassembler plus de 430k d’abonnés, sans doute nostalgiques ! Une belle performance !

Lucile Woodward

Avec 10 ans d’expérience et un diplôme d’Etat, Lucile Woodward est une YouTubeuse spécialisée dans le coaching sportif dédié aux femmes. Entre course, yoga et musculation, chacune y trouve son bonheur! Au début du confinement, Lucile lance une nouvelle série de vidéos “Fun Family Workout” où on la retrouve au côté de ses enfants pour des séances de sport familiales. Quoi de mieux pour faire du sport à la maison tout en s’amusant!

Suivie par plus de 350 k personnes et comptant près de 24 millions de vues, la méthode Lucie fait bien des adeptes !

Le Potager d’Olivier

Avec Olivier, la nature est mise à l’honneur ! Véritable passionné de jardinage, il souhaite bâtir une solide communauté de jardiniers sur Youtube. Il prend plaisir à partager sur sa chaîne son expertise et ses conseils pour cultiver le meilleur potager qui soit! Pendant le confinement, il a multiplié par deux la durée de ses vidéos et a également créé le concours “Fiers d’être jardiniers” regroupant des centaines de jardiniers tout aussi férus de nature. En quelques semaines, son nombre d’abonnés a été multiplié par 4 et atteint désormais les 154k ! Un succès amplement mérité!

Paname Comedy club

Crée en 2009 par Kader Aoun et Karim Kachour, le Paname Art Café est le rite de passage quasi obligatoire des artistes de stand up. Que ce soit Nawell Madani, Mathieu Madenian ou encore Norman, tous ont déjà foulé cette scène parisienne devenue mythique. Suite aux restrictions des rassemblements publics et à la fermeture des lieux culturels, il a fallu trouver une alternative pour continuer à rire et découvrir de nouveaux talents. Le 1er avril dernier, la chaîne YouTube Paname Comedy Club est créée, une sorte de Paname Art Café digital. Plus de 22 k personnes ont répondu présent et se sont abonnés. Avec près d’1 million de vues, la chaîne a un avenir très prometteur ! Histoire à suivre !