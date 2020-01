Ces derniers jours, l’Australie est en proie à de nombreux incendies qui ont déjà décimé 500 millions d’animaux. De nombreux influenceurs se sont alors mobilisés pour venir en aide au pays. Celeste Barber, particulièrement connue sur Instagram, n’a pas dérogé à la règle.

Alors que l’Australie est en proie aux flammes, la mobilisation s’accélère grâce aux appels aux dons des influenceurs. Avec ses 1,6 million d’abonnés sur Facebook, Celeste Barber a réussi à lever plus de 30 millions d’euros en seulement quelques jours. Une véritable prouesse !

Celeste Barber, connue pour ses photos humoristiques sur Instagram, a adopté un tout autre ton ces derniers jours. En effet, la jeune femme est particulièrement touchée par les événements qui agitent l’Australie depuis quelque temps maintenant. Sur Facebook, elle partage des photos de la maison de sa belle-mère, vivant sur place. Ses abonnés y découvrent alors une habitation entourée par les flammes. Des images terrifiantes !

Trois jours plus tard, elle publie une vidéo cette fois-ci. On y voit encore sa belle-mère faisant un triste bilan de la situation auprès de journalistes.

Ce témoignage touche ses abonnés. En une semaine, l’humoriste de 37 ans collecte plus de 30 millions d’euros grâce à la participation de plus d’un million de personnes. Les fonds seront reversés au Trustee for FWN Rural Fire Service and Brigades Donations Fund. Cette organisation récolte des dons pour soutenir les brigades de pompiers volontaires opérant dans les zones rurales de la Nouvelle-Galles du Sud. L’argent permettra notamment d’acheter de nouveaux équipements.

Qui est Celeste Barber ?

Celeste Barber est née à Sydney (Australie) en 1982. À 6 ans, elle obtient son premier rôle dans All Saints, une série médicale. Mark Priestley, son partenaire à l’écran, lui donne alors l’idée de se tourner vers l’humour. En 2009, elle rencontre celui qui deviendra son mari et père de ses deux enfants, Api Robin.

En janvier 2015, elle se crée un compte Instagram et déchaîne alors les foules. La raison ? Ses parodies hilarantes de photos de stars parfois incongrues. L’actrice compte à ce jour plus de 6,7 millions d’abonnés !