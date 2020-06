Comme vous avez dû le constater, les nouveautés sont nombreuses en ce mois de mai 2020… Les services et les fonctionnalités en ligne se sont multipliés ces dernières semaines pour permettre au plus grand nombre de s’adapter au mieux et au plus vite à cette période particulière que nous vivons.

En Mai, Instagram a mis les bouchées doubles pour nous proposer de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités adaptés à nos besoins.

Parmi ces nouveautés, peuvent se révéler intéressantes pour vous d’un point de vue business ! Nous vous proposons un petit récap’ des fonctionnalités à côté desquelles vous ne devez pas passer et qui pourrait impacter positivement votre activité.

Les 4 nouveautés Instagram qu’il ne fallait pas louper en MAI 2020 :

1. Instagram permet désormais d’enregistrer les lives en vidéos IGTV et de visionner les lives sur desktop. Tous les voyants sont donc au vert pour faire du Live un format star d’Instagram ! 🚦

2. Les stickers pour soutenir les entreprises !

3. Autre fonctionnalité qui se déploie en ce moment massivement sur Instagram : la possibilité de mieux gérer les commentaires en les épinglant !

4. Enfin, » last but not least « , le pouvoir de ROOMS (pour l’instant réservé à Facebook uniquement) devrait se propager rapidement sur les autres applications du groupe, dont Whatsapp et Instagram bien sûr ! On vous promet de revenir très vite sur cette nouvelle fonctionnalité qu’on guette depuis quelques semaines ….

Vous souhaitez – vous aussi – tirer partie de ces nouveautés pour accélérer la croissance de votre et tirer votre épingle du jeu ?

Vous avez raison.

Comme vous, nous sommes convaincus qu’anticiper les tendances, c’est déjà prendre de l’avance sur son marché, et s’offrir l’opportunité d’amener son compte Instagram au niveau supérieur.

#NOFILTER , C’EST QUOI ?

#NOFILTER, c'est l'alliage parfait entre une curation pointue des dernières actualités du secteur, des analyses stratégiques et des conseils directement applicables , le tout 100% Instagram et 100% Influence. Recevez chaque mois des nouveaux dossier stratégiques pour vous accompagner à réussir sur Instagram et vous permettre de vivre de votre passion ou de votre activité, sans compétence technique, ni expérience, ni investissement complémentaire. Ces dossiers stratégiques, uniquement réservés aux membres premium, ont été pensés comme des alliés redoutables pour créateurs de contenu et professionnels.

Vous aussi, recevez chaque mois des nouveaux dossier stratégiques pour vous accompagner à réussir sur Instagram et vous permettre de vivre de votre passion ou de votre activité, sans compétence technique, ni expérience, ni investissement complémentaire .

Cliquez ici pour rejoindre #NOFILTER… et jugez par vous-même de ce nouveau standard haut en qualité et en insights.