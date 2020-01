L’un des confondateurs de Vine revient avec l’application de vidéos Byte, un nouveau réseau social qui pourrait clairement faire concurrence à TikTok.

Vine serait-il sur le point de revenir ? C’est du moins notre impression avec Byte lancé par l’un des cofondateurs de l’application le 25 janvier. Tout comme son ancêtre, cette plateforme permet de partager des vidéos courtes de 6 secondes, lues en boucle.

dear friends,

today we’re bringing back 6-second looping videos and a new community for people who love them.

it’s called byte and it’s both familiar and new. we hope it’ll resonate with people who feel something’s been missing. https://t.co/g5qOIdM8qG

— byte (@byte_app) January 25, 2020