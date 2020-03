Byte, successeur de Vine et concurrent de TikTok, lance officiellement la rémunération de ses créateurs de contenu. En effet, l’application compte redistribuer 100 % de ses revenus publicitaires. Une nouvelle qui devrait faire plaisir à certains !

Nous vous l’annoncions sur Influenth, l’un des cofondateurs de Vine a récemment lancé l’application Byte. Tout comme son ancêtre, cette plateforme permet de partager des vidéos courtes de 6 secondes, lues en boucle. Mais voilà, elle fait face à un concurrent de taille : TikTok.

Pour débloquer la situation et attirer le plus de créateurs possibles sur sa plateforme, Byte a promis de les rémunérer. Deux mois après le lancement officiel, les choses se mettent en place. Comme indiqué sur le blog de Byte, le programme débutera le 15 avril 2020.

Voici alors comment fonctionne le programme de rémunération Byte. Tous les 4 mois, Byte calculera la somme obtenue grâce aux campagnes publicitaires des annonceurs. Cette somme sera alors répartie entre l’ensemble des créateurs en fonction de leur panier. En effet, plus un créateur de contenu fait de vues, plus il est haut placé dans les paniers. Cependant, tous les créateurs appartenant à un même panier touchent exactement la même somme. Le versement se fera alors tous les mois, comme une paie.

Pour cette première vague, seuls 100 créateurs bénéficieront du programme et se partageront la somme de 250 000 dollars. Ils seront alors sélectionnés en fonction de leur originalité, de leur créativité et de leur positivité. Le format de la plateforme devra également être respecté (vidéos en plein écran et sans bandeaux de textes). Byte ne mentionne aucun minimum de vues ou d’abonnés.